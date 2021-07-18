Премьер РФ Мишустин запретил чиновникам выезжать без разрешения из страны, - СМИ
Глава российского правительства Михаил Мишустин ограничил передвижение своих заместителей и министров
Об этом со ссылкой на портал Kasparov.ru передает Еспресо.TV .
Соответствующее распоряжение было подписано Мишустиным еще 7 июля, но журналисты узнали об этом только сейчас.
Если заместитель Мишустина или глава министерства собирается за границу, теперь он должен получить разрешение на выезд лично у премьера.
"Чиновники низшего ранга должны будут просить разрешить им выехать за границу у заместителей председателя правительства или руководителя аппарата", - отмечается в сообщении.
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