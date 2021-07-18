Премьер РФ Мишустин запретил чиновникам выезжать без разрешения из страны, - СМИ

Об этом со ссылкой на портал Kasparov.ru передает Еспресо.TV .



Соответствующее распоряжение было подписано Мишустиным еще 7 июля, но журналисты узнали об этом только сейчас.



Если заместитель Мишустина или глава министерства собирается за границу, теперь он должен получить разрешение на выезд лично у премьера.



"Чиновники низшего ранга должны будут просить разрешить им выехать за границу у заместителей председателя правительства или руководителя аппарата", - отмечается в сообщении.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb