Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Премьер РФ Мишустин запретил чиновникам выезжать без разрешения из страны, - СМИ

Премьер РФ Мишустин запретил чиновникам выезжать без разрешения из страны, - СМИ

18 июля, 2021 воскресенье
07:59
Мир

Глава российского правительства Михаил Мишустин ограничил передвижение своих заместителей и министров

Об этом со ссылкой на портал Kasparov.ru передает Еспресо.TV .

Соответствующее распоряжение было подписано Мишустиным еще 7 июля, но журналисты узнали об этом только сейчас.

Если заместитель Мишустина или глава министерства собирается за границу, теперь он должен получить разрешение на выезд лично у премьера.

"Чиновники низшего ранга должны будут просить разрешить им выехать за границу у заместителей председателя правительства или руководителя аппарата", - отмечается в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
новости России
Михаил Мишустин
Читайте также:
17 июля, 2021 суббота
Визит Зеленского в Берлин стал репетицией сдачи интересов Украины западными партнерами, - Фейгин
Ліонель Мессі та Феліпе Коутінью (праворуч)
16 июля, 2021 пятница
"Барселона" окончательно решила избавиться от своего самого дорогого футболиста
Конор Макгрегор
15 июля, 2021 четверг
Обнародован безумный гонорар Макгрегора за поражение нокаутом
Киев
+23
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.1
    Покупка 27.1
    Продажа 27.34
  • EUR
    Покупка 31.93
    Продажа 32.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
18 июля
08:54
Вакцинировано менее 10% украинцев. Это на уровне Африки
08:36
За переезд в села Италии будут выплачивать $33 тыс.
08:15
В Затоке утонул мужчина из Черкасской области. Его сына ищут
07:18
Сегодня в Одессе будет затруднено движение из-за велопробега
2021, суббота
17 июля
22:50
На Прикарпатье в летнем лагере массово отравились дети
22:29
Объявлен обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля
22:07
Дело генерала Павловского - это новая атака власти на нашу "оборонку" и элемент российской гибридной войны, - расследование
22:07
Вакцинированный глава Минздрава Великобритании заболел COVID-19
21:43
HBO работает над третьим сезоном сериала "Большая маленькая ложь"
21:19
В Госдуме назвали "статью" Путина лучшим ответом на футбольную форму с лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава"
20:56
В Токио за неделю до Олимпиады зафиксирована вспышка коронавируса
20:28
Байден
Они убивают людей, - Байден обвинил Facebook в распространении фейков о вакцинах от COVID-19
20:01
Стало известно, где сборная Украины сыграет следующий матч отбора ЧМ-2022
19:44
Госдеп США
Белый дом расследует инциденты с таинственным синдромом среди американских дипломатов в Вене
19:24
ФИФА
Таймы по 30 мин и временные удаления: ФИФА тестирует революционные изменения футбольных правил
18:55
Фильм украинского режиссера Лозницы получил награду на Каннском кинофестивале
18:36
Зеленский
Встреча Зеленского и Байдена отложена
18:13
Вакцина Moderna
США отправили в Украину 2 млн доз вакцины Moderna
17:55
зона ООС
17 июля на фронте: ранены двое украинских военных
17:36
Элина Свитолина
Невероятно горжусь, что представляю Украину: Свитолина назвала цель на Олимпиаде-2020
17:20
вакцинация
В Украине разрешат вакцинировать от COVID-19 детей
16:54
В УЕФА отреагировали на претензии россиян по поводу лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава" на футболках клубов УПЛ
16:28
Юлия Мендель
Мендель будет вести видеоколонку программы "Большая деолигархизация" на канале Ахметова
16:12
Эксклюзив
Визит Зеленского в Берлин стал репетицией сдачи интересов Украины западными партнерами, - Фейгин
15:55
УЕФА изменил место проведения финала Лиги чемпионов
15:37
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине наконец утихнет жара
15:21
Эксклюзив
В Киеве Skoda протаранила грузовик, водителя пришлось вызволять из легковушки спасателям
14:45
Пьяный дальнобойщик пошел на таран пограничного с Беларусью пропускного пункта
14:04
Под Евпаторией тлеет гигантская свалка. В городе страдают от вони
13:42
МВД разделят на несколько частей, - Арахамия
13:20
Из-за "цветения" воды нельзя купаться на всех 14 пляжах Киева
13:00
Наводнение в Европе: жителям Антверпена и Льежа приказали эвакуироваться
12:36
На автовокзале в Житомире мужчина взобрался на столб, дергал за провода, а потом бегал по крышам киосков и домов
12:14
В эти выходные в Зарванице пройдет всеукраинское паломничество
11:50
Тува объявила полный локдаун с запретом выходить на улицу
11:25
Зеленский надеется, что РФ будет способствовать расследованию катастрофы MH17
11:00
Озвучена предварительная причина аварии с автобусом Киев-Вроцлав
10:38
Где и как отдыхает с женой Дуда. Обнародованы фото
10:17
Оккупанты говорят о рекордной вспышке COVID-19 в Крыму
09:52
Международный автобус Киев-Вроцлав перевернулся на Ривненщине. 20 пострадавших
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV