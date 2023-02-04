Премьер Португалии подтвердил намерения отправить Украине танки Leopard 2
Португалия передаст Вооруженным силам Украины танки Leopard 2, сейчас идет логистическая операция с Германией, чтобы вернуть некоторые танки
Об этом сообщает Diario de Noticias со ссылкой на заявление премьер-министра Португалии Антониу Кошта.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы иметь возможность отказаться от некоторых наших танков. Я знаю, сколько именно танков будет (отправлено в Украину, - ред.), но об этом будет объявлено в соответствующее время", - сказал он.
По его словам, отправка танков в Украину не поставит под угрозу национальный военный потенциал с точки зрения оснащения. Сейчас Португалия работает с Германией, чтобы "разрешить логистическую операцию по поставке запчастей с целью завершения восстановления некоторых не бывших в строю боевых машин".
"Операция, которая имеет целью предоставить Украине несколько танков, без того, чтобы Португалия потеряла свой военный потенциал. Очевидно, что у Португалии также есть обязательства в рамках НАТО, которые мы не можем не выполнять с точки зрения наличия техники для интервенций в случае необходимости", - предупредил он.
Кошта отметил, что танки Украина, вероятно, получит весной, потому что "движение, которое происходит в Европе, состоит в том, чтобы иметь возможность иметь все эти средства налицо до конца марта".
- 2 февраля атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий предположил, что предоставленные Украине танки Leopard и Challenger привлекут к боевым действиям предположительно к лету.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет использовать основные боевые танки, предоставленные странами НАТО для контрнаступления. Позже он сообщил, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams в скором времени прибудут в Украину в большом количестве.
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