Премьер Португалии подтвердил намерения отправить Украине танки Leopard 2

Об этом сообщает Diario de Noticias со ссылкой на заявление премьер-министра Португалии Антониу Кошта.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы иметь возможность отказаться от некоторых наших танков. Я знаю, сколько именно танков будет (отправлено в Украину, - ред.), но об этом будет объявлено в соответствующее время", - сказал он.

По его словам, отправка танков в Украину не поставит под угрозу национальный военный потенциал с точки зрения оснащения. Сейчас Португалия работает с Германией, чтобы "разрешить логистическую операцию по поставке запчастей с целью завершения восстановления некоторых не бывших в строю боевых машин".

"Операция, которая имеет целью предоставить Украине несколько танков, без того, чтобы Португалия потеряла свой военный потенциал. Очевидно, что у Португалии также есть обязательства в рамках НАТО, которые мы не можем не выполнять с точки зрения наличия техники для интервенций в случае необходимости", - предупредил он.

Кошта отметил, что танки Украина, вероятно, получит весной, потому что "движение, которое происходит в Европе, состоит в том, чтобы иметь возможность иметь все эти средства налицо до конца марта".