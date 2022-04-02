Премьер Польши раскритиковал ЕС за "игру в рулетку" с санкциями против РФ

Соответствующее заявление премьер опубликовал в Twitter.

"Ежедневно сотни тысяч украинцев просыпаются в страхе перед бомбардировкой российских самолетов. А между тем Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем перегибать палку", - написал он.

Моравецкий отмечает, что "Путин поджег Украину, а Европа задается вопросом, достаточно ли у нее огнетушителей".

Заметим, ЕС готов ужесточить новый пакет санкций в случае продления рублевого газового шантажа России.