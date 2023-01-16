Премьер Польши предположил вероятность Третьей мировой войны, если Украина проиграет РФ
Премьер Польши Матеуш Моравецкий предположил вероятность Третьей мировой войны, если Украина проиграет РФ. Политик призвал Берлин предоставить Киеву все виды оружия
Об этом он заявил во время визита в Берлин.
"Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому сегодня нет причин блокировать поддержку Киева и откладывать дела на неопределенный срок", - сказал Моравецкий.
"Я призываю правительство Германии действовать решительно, снабжая Украину всеми видами оружия", - добавил он.
- Германию призывают передать Украине танки Leopard.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
- Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.
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