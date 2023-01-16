Об этом он заявил во время визита в Берлин.

"Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому сегодня нет причин блокировать поддержку Киева и откладывать дела на неопределенный срок", - сказал Моравецкий.

"Я призываю правительство Германии действовать решительно, снабжая Украину всеми видами оружия", - добавил он.

Германию призывают передать Украине танки Leopard.

11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.

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