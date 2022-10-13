Премьер Польши предположил, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" может стоять Кремль
За аварией на нефтепроводе "Дружба" могут стоять российские интересы, ведь "многие следы указывают на Кремль"
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Он не выдвинул прямых обвинений в чью-либо сторону, но вспомнил, что "многие следы указывают на Кремль".
Моравецкий подчеркнул, что любые предположения будут подтверждены только по окончании расследования причин аварии.
Он сказал, что пока не установлено, была ли она вызвана диверсией или случайным повреждением.
- Напомним, что Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба" в среду, 12 октября.
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