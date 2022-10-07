Премьер Польши предлагает поделить замороженные активы РФ между Украиной и ЕС

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Я указал на один источник, что можно сравнительно легко получить, когда речь идет о средствах. А именно – замороженные активы Российской Федерации. Это огромные активы, примерно 350 миллиардов евро. И сегодня можно получить эти средства для добра Украины, которую нужно отстраивать на эти средства. Но также для нужд жителей ЕС и для нужд жителей Польши", – отметил он.

По словам Моравецкого, лидеры ЕС не смогли принять формальное решение по решению проблемы высоких цен на энергоносители, но произошло "определенное сближение позиций". В дискуссии о дополнительных источниках финансирования энергорынка он упомянул замороженные активы РФ.

4 октября глава МИД Германии отвергла требование Польши о репарациях за Вторую мировую войну.

5 октября в министерстве иностранных дел Германии получили дипломатическую ноту от Польши относительно выплаты репараций за ущерб , нанесенный Польше во время Второй мировой войны. Представительница федерального правительства ФРГ Кристине Гоффманн отметила, что федеральное правительство "очень сознательно" относится к тому, что нацистская Германия во время Второй мировой войны причинила огромные страдания Польше и убила более миллиона человек.

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