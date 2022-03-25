Премьер Польши назвал страны, которые против эмбарго ЕС на российские нефть и газ
Германия, Австрия и Венгрия выступают против запрета на закупки российских энергоресурсов
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Polsat.
"Польша решительно подчеркивала необходимость ограничения торговли углеводородами, то есть торговли нефтью, газом и углем с Россией", – отметил он.
По словам Моравецкого, некоторые страны выступают против.
"К сожалению, крупные страны, в частности Германия, и некоторые маленькие, такие как Австрия или Венгрия, более сдержанны, воздерживаются от требований порвать здесь и сейчас, и как можно скорее прекратить торговлю с Россией", - добавил премьер.
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