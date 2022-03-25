Премьер Польши назвал страны, которые против эмбарго ЕС на российские нефть и газ

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Polsat.



"Польша решительно подчеркивала необходимость ограничения торговли углеводородами, то есть торговли нефтью, газом и углем с Россией", – отметил он.

По словам Моравецкого, некоторые страны выступают против.

"К сожалению, крупные страны, в частности Германия, и некоторые маленькие, такие как Австрия или Венгрия, более сдержанны, воздерживаются от требований порвать здесь и сейчас, и как можно скорее прекратить торговлю с Россией", - добавил премьер.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что европейские санкции против России должны быть не краткосрочной мерой и призвал ввести эмбарго на российскую нефть, газ и уголь .

Президент Румынии Клаус Йоханнис исключил возможность введения санкций ЕС против России по нефти и газу.