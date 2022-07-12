Об этом премьер-министр Польши написал в Facebook.

"Украина видит, куда ведет национализм и империализм, и что наследник украинских националистических организаций и УПА - Путин, пытающийся принести русский мир", - говорится в сообщении.

Это, вероятно, цитата из его вчерашнего выступления на церемонии чествования жертв Волынской трагедии.

В той же речи Моравецкий выразил веру, что "Польша и Украина будут в союзе, они будут крепнуть, когда оба наших народа будут в дружбе и союзе, помня историю, молясь, отдавая дань памяти убитым, но также понимая, что в истории были тяжелые времена и были драматические и трагические ошибки, которые никогда нельзя повторить", – сказал он.

12 июля Зеленский присвоил польскому Перемышлю почетное звание "Город-спаситель"

Также накануне стало известно, что Зеленский направил в Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине.

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