Премьер Польши назвал Путина "наследником УПА"
Матеуш Моравецкий назвал российского президента Владимира Путина наследником украинских националистических организаций
Об этом премьер-министр Польши написал в Facebook.
"Украина видит, куда ведет национализм и империализм, и что наследник украинских националистических организаций и УПА - Путин, пытающийся принести русский мир", - говорится в сообщении.
Это, вероятно, цитата из его вчерашнего выступления на церемонии чествования жертв Волынской трагедии.
В той же речи Моравецкий выразил веру, что "Польша и Украина будут в союзе, они будут крепнуть, когда оба наших народа будут в дружбе и союзе, помня историю, молясь, отдавая дань памяти убитым, но также понимая, что в истории были тяжелые времена и были драматические и трагические ошибки, которые никогда нельзя повторить", – сказал он.
- 12 июля Зеленский присвоил польскому Перемышлю почетное звание "Город-спаситель"
- Также накануне стало известно, что Зеленский направил в Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.57
Покупка 35.57Продажа 36.59
-
EUR
Покупка 35.62Продажа 36.91
- Актуальное
- Важное