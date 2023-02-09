Об этом 9 февраля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе.

"Наша позиция здесь однозначна. Можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем первыми, кто предоставит истребители, но наверняка будем положительно отвечать на это", - сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что предоставить Украине истребители первыми могли бы те страны, у которых их больше всего.

Моравецкий отметил, что у Польши недостаточно истребителей , поэтому она заказала новые F-35.