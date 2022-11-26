Премьер Польши Моравецкий прибыл в Киев и почтил память жертв Голодоморов
26 ноября в Украину прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и начал визит по случаю памяти жертв Голодоморов
Об этом сообщает канцелярия премьера Польши в Twitter.
В субботу утром Моравецкий возложил символический букет перед памятником жертвам Голодомора в столице на Михайловской площади.
"Великий голод вспыхнул в Украине в 1932-33 годах и стал результатом преступной политики Советского Союза", – написали в канцелярии Моравецкого.
Также глава правительства Польши посетил выставку уничтоженной российской техники на Софийской площади.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил , что провел встречу с Матеушем Моравецким и главой правительства Литвы Ингридой Шимоните, которая также находится в Киеве.
"Украину, Литву и Польшу объединяют общие ценности и видения противодействия российской агрессии и приближения нашей победы. В формате Люблинского треугольника мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций", - написал Шмигаль.
Он перечислил три пункта совместного заявления:
Премьеры Украины, Литвы и Польши подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о приглашении Украины к переговорам о вступлении с учетом предстоящего саммита в Вильнюсе. Отмечали важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины. Поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство.
- В Украине 26 ноября чтят память жертв трех Голодоморов .
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