Премьер Польши Моравецкий: Поток мигрантов в Беларусь снизился
Премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого, поток мигрантов стал значительно меньше, чем во время пика месяц назад
Об этом сообщает PAP .
Моравецкий отметил, что на это повлияли слаженные действия государств.
"Переговоры с иракским премьер-министром, с премьер-министром автономных регионов в Курдистане и с партнерами в Турции и на Ближнем Востоке, а также надежные и сотрудничество с такими странами, как Узбекистан, означает, что сегодня поток новых мигрантов в Беларусь сегодня гораздо меньше, чем на пике потока мигрантов, то есть около месяца или двух-трех недель назад", – уточнил он.
Польский премьер назвал снижение числа мигрантов первым важным шагом к разрешению кризиса, вызванного Беларусью.
"Это политический кризис, в котором людей используют контрабандисты, мафии, в
в сотрудничестве с режимом Александра Лукашенко, чтобы создать элемент давления на ЕС и быть элементом дезинтеграции блока и элементом хаоса, который, по мнению Лукашенко, будет лучше всего служить его целям наилучшим образом", - сказал Моравецкий.
- Напомним, ранее белорусская сторона заявила , что 22 ноября отправила домой 118 мигрантов, находившихся на границе с Польшей.
- 23 ноября около 50 мигрантов из Беларуси в очередной раз пытались прорваться через границу Польши.
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