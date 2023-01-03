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Премьер Польши Моравецкий пообещал обсудить со Шмигалем "героизацию Бандеры"

3 января, 2023 вторник
02:00
Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник заявил, что обсудит с украинским коллегой Денисом Шмыгалем вопрос "героизации" Степана Бандеры на официальных страницах органов власти Украины

Об этом сообщает PAP.

Во время понедельниковой пресс-конференции Моравецкого спросили о праздновании дня рождения Степана Бандеры на страницах Верховной Рады Украины.

Польское агентство пишет, что 1 января в Twitter Верховной Рады была опубликована фотография главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного под портретом проводника УПА.

Сообщение вроде бы сопровождалось несколькими цитатами Бандеры и словами: "Нынешняя борьба идет против Российской империи. И эти директивы Степана Бандеры хорошо известны главнокомандующему Вооруженными Силами". Однако "Европейская правда" не нашла такого сообщения ни на одной из страниц Верховной Рады в соцсетях.

"К любой героизации или даже упоминания о Бандере мы относимся крайне критически, очень-очень негативно. В моем первом разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после случившегося я буду говорить об этом очень и очень однозначно" , – прокомментировал Моравецкий.

Польский премьер также назвал Бандеру "идеологом преступных времен, времен войны", когда произошли "страшные украинские преступления".

"Здесь нельзя ни в коем случае соглашаться на какое-то снисходительное отношение к тем, кто не хочет признать, что тот страшный геноцид был чем-то немыслим и совершить полное искупление, полное признание вины", – добавил он.

Премьер также ответил на вопрос о новом соглашении о добрососедстве, которое, в частности, должно учесть эту проблему. Он отметил, что соглашение разрабатывается под руководством президента Анджея Дуды и оно будет подписано после победы над режимом Путина, потому что к тому ничто другое не может быть приоритетом.

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Украина
Польша
Валерий Залужный
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