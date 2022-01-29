Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Премьер Польши Моравецкий отправляется в Украину

Премьер Польши Моравецкий отправляется в Украину

29 января, 2022 суббота
12:55
Мир Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 февраля 2022 года, прибудет в Украину с рабочим визитом

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, рассказывает Еспресо.TV.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий встретится с президентом и премьер-министром Украины во вторник в Киеве", – написал Мюллер в твиттер.

По его словам, Польша поддерживает Украину в деятельности, направленной на предотвращение агрессии России.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", – отмечается в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Польша
Матеуш Моравецкий
новости Польши
Читайте также:
28 января, 2022 пятница
Вирчис не мог поверить, что его предал близкий человек: стало известно, почему именитый украинский боксер мог совершить самоубийство
27 января, 2022 четверг
Экс-лидер "Шахтера" Марлос нашел новую команду
Лукашенко
28 января, 2022 пятница
Лукашенко заявил о намерении вернуть Украину в "лоно славянства"
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.56
    Покупка 28.56
    Продажа 28.9
  • EUR
    Покупка 31.77
    Продажа 32.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
29 января
14:24
Давид Арахамия
Сейчас нет разведданных о военных приготовлениях со стороны России, - Арахамия
14:13
Борис Джонсон хочет лично пообщаться с Путиным
13:46
На российско-белорусских учениях фигурирует карта расчлененной Украины
13:22
Марихуана, соли, амфетамины. В 4 областях разоблачили группы наркодельцов
13:16
Николай Княжицкий: в голове Зеленского все перевернуто, а его спор с Байденом - верх идиотизма
12:33
Кремлевская пропаганда обвиняет "украинцев" в убийстве пассажиров маршрутки в Воронеже
12:10
Агробизнес озвучил план действий на случай новых военных ударов России по Украине
11:57
Интервью
Виталий Ломакович
Нацбанку следовало бы активнее гасить панические настроения, - Виталий Ломакович
11:56
Кем на самом деле оказались американцы в форме в зоне АТО-ООС. Появилось объяснение
11:44
Режиссер ленты "Клондайк" Марина Эр Горбач получила награду "Санденса" за лучшую режиссуру
10:46
Павел Латушко
Силовики Лукашенко взялись за дочь оппозиционера Латушко
10:30
Пожар в Купянске унес жизни мужчины и женщины
10:15
Перед приездом Путина на кладбище в Петербурге дезинфицировали сугробы, - СМИ
10:00
Сегодня Украина чествует подвиг добровольцев на станции Круты
09:30
В оккупированной Евпатории рассыпается курортная поликлиника. Фотофакт
09:10
Львов и Киев с окружающими областями. Где быстрее всего прогрессирует пандемия
08:50
Депутат от ОПЗЖ "украсил" свою страницу в Facebook флагом России
08:23
Такого еще не было. В Украине за сутки – 37 тыс. новых зараженных COVID-19
08:00
Дистанционное обучение
Старшеклассников Винницы перевели на дистанционку
07:22
Джо Байден
Джо Байден: "Я перемещу американские войска в страны НАТО в Восточной Европе"
2022, пятница
28 января
23:36
Суд отправил в СИЗО нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре
23:16
Зеленский Макрон
"Существует благоприятный климат для диалога в Нормандском формате: Зеленский провел переговоры с Макроном
22:48
"Призыв инновационных предпринимателей отстоять суверенитет Украины очень важен": Зеленский поблагодарил Ричарда Бренсона за поддержку
22:46
Российские банки потеряли примерно $2,5 млрд на фоне возможного нового нападения на Украину
22:33
Светлана Тихановская
Белорусского оппозиционера Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира - 2022
22:09
российские войска
РФ направила к границе с Украиной запасы крови на фоне возможного вторжения, - Reuters
21:49
Давид Арахамия
"Если он совершил преступление, то должен понести ответственность": Арахамия отреагировал на задержание при получении взятки нардепа-"слуги" Кузьминых
21:44
Пентагон
США повысили готовность войск, чтобы в случае усиления агрессии РФ помочь союзникам НАТО, - Пентагон
21:28
Денис Казанский
"Извращенная информация": член ТКГ Казанский прокомментировал инсайд СМИ относительно возможных прямых переговоров Украины с террористами "Л/ДНР"
21:25
Инфографика
Олимпиада-2022: кто и в каких видах спорта представит Украину в Пекине
21:21
Расстрел в Днепре: нацгвардеец Рябчук признал вину в суде
20:58
Вирчис не мог поверить, что его предал близкий человек: стало известно, почему именитый украинский боксер мог совершить самоубийство
20:49
"Ювентус" объявил о трансфере сербского бомбардира, который должен спасти их от провального сезона
20:46
Американского певца Криса Брауна обвинили в изнасиловании и подали в суд с иском в $20 млн
20:43
Эксклюзив
"Общество хочет большей коммуникации": нардеп Констанкевич считает, что власти должны доносить больше информации на фоне возможного вторжения РФ
20:20
Италия
Италия продлила запрет на туристические путешествия из Украины до 15 марта
20:10
"Четвертая пташка": в Украину доставили 81 тонну американских боеприпасов
20:05
Инфографика
Олимпиада-2022
Олимпиада-2022: Полное расписание Зимних игр в Пекине
19:46
Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков в акватории Черного моря, - Денисова
19:45
Поговорили и передумали: "Барселона" отказалась от трансфера одного из самых дорогих футболистов "Ман Сити"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV