Премьер Польши Моравецкий отправляется в Украину
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 февраля 2022 года, прибудет в Украину с рабочим визитом
Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, рассказывает Еспресо.TV.
"Премьер-министр Матеуш Моравецкий встретится с президентом и премьер-министром Украины во вторник в Киеве", – написал Мюллер в твиттер.
По его словам, Польша поддерживает Украину в деятельности, направленной на предотвращение агрессии России.
"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", – отмечается в сообщении.
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