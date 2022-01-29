Премьер Польши Моравецкий отправляется в Украину

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, рассказывает Еспресо.TV.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий встретится с президентом и премьер-министром Украины во вторник в Киеве", – написал Мюллер в твиттер.

По его словам, Польша поддерживает Украину в деятельности, направленной на предотвращение агрессии России.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", – отмечается в сообщении.



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