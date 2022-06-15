Премьер Польши Моравецкий обвинил НАТО в недостаточной помощи Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал НАТО больше помогать Украине
Матеуша Моравецкого цитирует "РБК-Украину".
Премьер-министр Польши призвал активнее снабжать Украину оружием и артиллерией.
"Достаточно ли мы сильны в защите наших европейских ценностей? Украинские военные и украинский народ борются за важнейшие ценности Европы и свободного мира – суверенитет, свободу, право жить. И я считаю, что ответ на предыдущий вопрос – нет. Мы не делаем достаточно, мы не сделали достаточно, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинцев", - заявил Матеуш Моравецкий.
По словам Моравецкого, экономическая и военная поддержка Украины необходима здесь и сейчас, а не через несколько недель или месяц.
- 14 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц ответственен за гибель гражданских украинцев в войне с РФ.
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