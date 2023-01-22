Премьер Польши Моравецкий: если Германия не согласится дать "Леопарды" - сформируем меньшую коалицию

Об этом он сказал в интервью PAP .

Стало известно, что в интервью Моравецкого спросили его мнения по поводу результатов восьмой встречи в формате "Рамштайн", которая для многих стала разочарованием из-за отсутствия прогресса с предоставлением Украине танков Leopard 2.

Матеуш Моравецкий ответил, что считает поведение Германии неприемлемым и не понимает, что еще предстоит, чтобы в Берлине "открыли глаза и начали действовать в соответствии с потенциалом Германии". Он добавил, что если уж Германия не готова делать что-то сама, то должна по крайней мере не связывать руки другим союзникам.

"Если согласия Германии на "Леопарды" так и не будет, мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью… Украина и Европа победят в этой войне - с Германией или без нее. От Германии сейчас зависит, хотят ли они присоединиться к миссии и остановить российское варварство или выбирают молча наблюдать и войти в историю как те, кто был на неправильной стороне", - заявил премьер Польши.

В частности, известно, что Моравецкий добавил, что хотя новый министр обороны ФРГ отрицает, что Германия блокирует передачу танков немецкого производства Украине, он хотел бы услышать четкое заявление о том, что Берлин поддерживает такое решение.

Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.

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