Об этом президент Украины пишет в телеграм.

"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Приветствую в Киеве премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - сказал Зеленский.