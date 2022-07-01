Премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл в Киев и встретился с Зеленским
В Киев с визитом прибыл премьер-министр Королевства Норвегия Йонас Гар Стере и встретился с Владимиром Зеленским
Об этом президент Украины пишет в телеграм.
"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Приветствую в Киеве премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - сказал Зеленский.
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