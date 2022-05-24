Премьер Нидерландов скептически высказался о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает NLTimes.

По его словам, Украина в июне может предложить вместо полноценного статус потенциального кандидата на вступление в Европейский Союз.

"Одна из возможностей состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление и ей сообщат, сколько шагов еще предстоит сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией и Герцеговиной. Это поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", – сказал Рютте.

Он добавил, что до российского вторжения Украина была очень далека от статуса кандидата.

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