Премьер Нидерландов скептически высказался о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Премьер-министр Нидерландов выразил сомнение, что Украина в июне 2022 получит статус кандидата на вступление в Евросоюз
Об этом сообщает NLTimes.
По его словам, Украина в июне может предложить вместо полноценного статус потенциального кандидата на вступление в Европейский Союз.
"Одна из возможностей состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление и ей сообщат, сколько шагов еще предстоит сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией и Герцеговиной. Это поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", – сказал Рютте.
Он добавил, что до российского вторжения Украина была очень далека от статуса кандидата.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 21 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны компромиссы по вопросу получения статуса кандидата в ЕС.
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