Премьер Нидерландов Рютте заявил о готовности стать новым генсеком НАТО

Об этом пишет Bloomberg.

"Главная должность в НАТО была бы очень интересна, и я все еще мог бы что-нибудь сделать", - сказал Рютте в интервью голландскому радио в субботу, 28 октября.

Премьер Нидерландов добавил, что не планирует агитировать за роль в НАТО, но если получит приглашение занять этот пост, то согласится.

В то же время существует вероятность, что Рютте не получит должность генсека НАТО из-за широкой поддержки женщины-европейского чиновника, которая также стремится стать преемником Йенса Столтенберга. Однако он не назвал, кто именно является другим кандидатом на этот пост.

Кандидаты на пост генерального секретаря НАТО: что известно

Отмечается, что Столтенберг возглавляет Альянс с 2014 года, недавно его полномочия продлили в четвертый раз – до октября 2024 года. 64-летний Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, должен был завершить свой срок в должности генерального секретаря НАТО в конце сентября.

Однако в конце августе он заявил , что больше не согласится на продолжение своего мандата руководителя НАТО – он занимает уже третью каденцию подряд.

Несколько стран стремились избрать женщину во главе организации, но участники блока не смогли договориться о преемнике. Ранее в этом году премьер-министр Дании Мэтте Фредериксена рекламировали среди фаворитов на эту должность, несмотря на то, что она отрицала, что является кандидатом.

Правительство Нидерландов распалось в июле на фоне внутренней борьбы за миграционную политику. Рютте, дольше всего занимавший пост премьера, заявил, что уйдет из политики после формирования нового кабинета после выборов 22 ноября.

Также на должность генсека НАТО рассматривался и бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.