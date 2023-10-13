Премьер Нидерландов Рютте посетил Одессу и пообещал ракеты для Patriot и помощь в защите зерновых коридоров
В ходе встречи Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили вопросы безопасности в Черном море. Нидерланды предоставят Украине ракеты Patriot и помогут в получении патрульных судов для защиты экспортного коридора
Об этом идет речь на официальном сайте Президента Украины.
В ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, который находится с визитом в нашей стране.
Президент Украины и премьер-министр Нидерландов побывали в порту Одессы и осмотрели места попадания российских ракет и дронов. Владимир Зеленский отметил, что Россия ракетным террором разрушает не только украинские порты и города, но и нормальную жизнь многих других стран, критически зависимых от поставок продовольствия из Украины.
"Важно, чтобы мир был единым и солидарным в защите от террора и в поддержке наших усилий по защите людей, портов, в частности Одессы, дунайских портов и нашей черноморской акватории. Есть новое решение Нидерландов для усиления украинской ПВО", - заявил Владимир Зеленский.
Стороны обсудили дальнейшие шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют ведущую роль, а также другие аспекты оборонного сотрудничества.
В ходе встречи собеседники также обратили внимание на ситуацию в регионе Ближнего Востока. Отмечалась важность недопущения разжигания новой полномасштабной войны. В то же время террористы должны нести ответственность за совершенные преступления, чтобы больше никогда не провоцировать войну.
Президент также поблагодарил Нидерланды за поддержку Украинской формулы мира и совместные с партнерами усилия по привлечению России к ответственности за террор. Среди прочего Нидерланды работают над пунктом, касающимся восстановления справедливости.
В то же время, во ходе встречи речь шла об усилении и ускорении введения санкций против России для ограничения ее способности финансировать войну.
В частности, Владимир Зеленский подчеркнул необходимость ускорения направления замороженных активов России на компенсацию ущерба от ее агрессии, в частности, на проекты восстановления в нашей стране.
Помощь с защитой зерновых коридоров
Также обсуждалось сотрудничество с целью надлежащей защиты альтернативных зерновых коридоров в Черном море и в целом усиления позиций в регионе, в частности, защиты неба, укрепления флота, поддержки гуманитарного разминирования и очистки акватории от российских мин.
"Нидерланды, в частности, помогут усилить безопасность нашего экспортного коридора в Черном море", – отметил Владимир Зеленский.
Марк Рютте заверил, что Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов для обеспечения безопасности зернового коридора.
"Мы осознаем, что с приближением зимы Россия захочет нанести как можно больше вреда Украине. Поэтому Нидерланды отправят Украине дополнительные ракеты для Patriot. Мы обязались предоставить самолеты F-16 Украине. Вместе с Румынией и Данией мы занимаемся подготовкой пилотов", - отметил глава нидерландского правительства.
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