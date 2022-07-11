Премьер Нидерландов Рютте посетил Ирпень, Бучу и Бородянку.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Украину и посетил Ирпень, Бучу и Бородянку в Киевской области
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в telegram.
"Только что общался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который в рамках рабочего визита в Украину посетил Ирпень. Передал ему презентации разрушений нашего города и попросил помощи его страны в восстановлении разрушенного жилья ирпинцев, наших школ и детсадов. Также поблагодарил господина Рютте за весомую поддержку Украины и украинцев", - написал Маркушин.
По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, Рютте также побывал в Буче и Бородянке.
"О трагических событиях в этих населенных пунктах знает весь мир. Однако никакие фото или видео не передают ужаса, который оставили после себя оккупанты. Благодарны политикам, которые лично приезжают в область. Глава правительства Нидерландов выразил свою поддержку и подчеркнул, что страны имеют о в помощи Украине", - написал Кулеба.
- 7 июля стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России, Нидерланды предоставили Украине военную помощь на 172 млн евро.
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