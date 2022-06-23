Премьер Нидерландов Рютте объяснил, почему изменил мнение о статусе кандидата для Украины

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на прямой язык Рютте во время саммита ЕС в Брюсселе.

Премьер Нидерландов признал, что его сомнения по поводу тщательности оценок Еврокомиссии были ошибкой.

"Мои волнения заключались в том, что может быть определенная спешка в процессе предоставления статуса кандидата Украине, а система тоже является ключевой. Это не эмоциональная система, а политическая система. Но я должен сказать, что Еврокомиссия вынесла очень сбалансированный вывод, утверждая, что еще многое нужно сделать, но сделано уже достаточно, чтобы придать статус кандидата", — сказал Рютте.

Как отмечает Европейская Правда, ранее Королевство Нидерландов было среди стран, наиболее скептически настроенных на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Напомним, Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.

В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС. Дания подтвердила готовность поддержать кандидатство в ЕС для Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

А 22 июня в нижней палате парламента Нидерландов прошли дебаты по поводу саммита лидеров Евросоюза. Обсуждали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

23 июня Европарламент принял соответствующую резолюцию и призвал глав стран ЕС поддержать предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

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