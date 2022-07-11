Премьер Нидерландов призвал европейское сообщество предоставить Украине тяжелое вооружение

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на прямой языкую речь нидерландского премьера во время пресс-конференции в Киеве.

"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину сложным современным типом оружия. Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира, чтобы они помогали с тяжелым оружием Украине", – сказал Рютте.

Он также подчеркнул, что Нидерланды в свою очередь предоставят Украине броневики и самоходные гаубицы. Он также подчеркнул, что страна и дальше будет помогать Украине всеми возможными способами.

"Мы не знаем, сколько будет продолжаться эта тяжелая война, но знаем, что Украина и в дальнейшем будет нуждаться в нашей поддержке", - отметил Рютте.

Как отметил Зеленский, по объему оказанной оборонной поддержки Королевство Нидерланды входит в первую десятку партнеров Украины.