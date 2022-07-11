Премьер Нидерландов призвал европейское сообщество предоставить Украине тяжелое вооружение
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал лидеров стран Европейского союза поддерживать Украину современным тяжелым вооружением
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на прямой языкую речь нидерландского премьера во время пресс-конференции в Киеве.
"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину сложным современным типом оружия. Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира, чтобы они помогали с тяжелым оружием Украине", – сказал Рютте.
Он также подчеркнул, что Нидерланды в свою очередь предоставят Украине броневики и самоходные гаубицы. Он также подчеркнул, что страна и дальше будет помогать Украине всеми возможными способами.
"Мы не знаем, сколько будет продолжаться эта тяжелая война, но знаем, что Украина и в дальнейшем будет нуждаться в нашей поддержке", - отметил Рютте.
Как отметил Зеленский, по объему оказанной оборонной поддержки Королевство Нидерланды входит в первую десятку партнеров Украины.
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