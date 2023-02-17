Об этом шла речь во время встречи Зеленского с премьером Нидерландов Марком Рютте, который 17 февраля находится с официальным визитом в Киеве.

Президент Украины напомнил, что Нидерланды вместе с партнерами – Германией и Данией – готовятся передать Украине около 100 танков Leopard. Он поблагодарил Рютте за вклад его страны.

"Вопрос защиты неба важен. Боевые самолеты – вопрос, который еще сложнее, чем "коалиция танков". Мы будем работать точно над этой коалицией, мы будем работать над вопросом тренировок, мы начали разговор о вопросах тренировок, мы обсуждали это с Марком и этот вопрос ко всему миру. Потому что это вопрос, который зависит не от одного государства или одного решения, или одного общества или правительства. Это вопрос многих составляющих", – сказал Зеленский во время совместного брифинга с Рютте.

Как писало издание NOS, Рютте утром посетил Стену памяти погибших за Украину в Киеве, где положил венок.

В последний раз премьер-министр Нидерландов посещал Украину в июле прошлого года.