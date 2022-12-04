Премьер Нидерландов потроллил Байдена после поражения США на ЧМ-2022
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отреагировал на твит президента США Джо Байдена после встречи национальных сборных в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Рютте отреагировал на победу сборной Нидерландов над США в Twitter.
После того, как нидерландцы обыграли американцев со счетом 3:1 и вышли в четвертьфинал, Рютте ответил на видео Байдена перед матчем, в котором он поддержал свою команду и назвал футбол американским словом "соккер".
"Извини, Джо, футбол победил", - написал Рютте после игры под перепощенным твитом президента США.
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В субботу, 3 декабря, сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины оказалась сильнее Австралии.
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