Премьер Нидерландов потроллил Байдена после поражения США на ЧМ-2022

Рютте отреагировал на победу сборной Нидерландов над США в Twitter.

После того, как нидерландцы обыграли американцев со счетом 3:1 и вышли в четвертьфинал, Рютте ответил на видео Байдена перед матчем, в котором он поддержал свою команду и назвал футбол американским словом "соккер".

"Извини, Джо, футбол победил", - написал Рютте после игры под перепощенным твитом президента США.

В субботу, 3 декабря, сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины оказалась сильнее Австралии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb