Премьер немецкой земли Саксония высказался за возобновление поставок газа из РФ

Об этом пишет издание Spiegel.

"Нам нужны долгосрочные контракты на поставку жидкого газа из США, Катара и других арабских стран. Кроме того, мы, наконец, должны иметь собственный природный газ в Северном море. И когда война закончится, мы должны снова использовать газ из России", – сказал Кречмер.

На вопрос, предполагает ли он, что поврежденный газопровод "Северный поток-1" будет отремонтирован, Кречмер ответил: "Нам понадобится трубопроводный газ, и это возможно только при наличии действующих трубопроводов".

Также Кречмер считает, чтобы покончить с войной, Германии следует сотрудничать с другими странами, чтобы достичь решения путем переговоров.

"Сейчас нужны совместные дипломатические усилия ЕС, США, Китая, Индии и Японии. Эту войну необходимо прекратить", – сказал Кречмер.

По словам Кречмера, эти переговоры не приведут к автоматическому отказу Украины от части своей национальной территории.

"Нет никакой причины, почему Украина должна отдавать хотя бы один квадратный метр своей территории. Ущерб от войны должна возместить Россия, военные преступники должны понести ответственность. С такой позицией нужно идти на мирные переговоры", – говорит Кречмер и говорит, что эти вопросы больше не должны решаться на поле боя, а Европа должна усилить давление на мирные переговоры.

Кречмер снова выразил свой скептицизм по поводу санкций ЕС против России. "Санкции всегда лучше, чем применение оружия. Но они также должны иметь необходимое влияние на агрессора. Нам должно быть понятно, какие последствия будут иметь санкции для немецкой экономики".

Напомним, министр юстиции Германии обвинил Меркель в причастности к войне в Украине

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