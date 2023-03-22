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Премьер Моравецкий: Польша пытается убедить Пекин не поддерживать РФ в ее агрессивной политике

22 мартa, 2023 среда
20:53
Мир Матеуш Моравецкий

22 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву вызывает беспокойство, в то же время страна пытается убедить Пекин не поддерживать РФ

Об этом сообщает PAP со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кишидой.

"Визит главы КНР (Си Цзиньпина, – ред.) в Москву вызывает у нас беспокойство. Эта ось Китай-Москва опасна. Мы пытаемся убедить Китай не поддерживать Россию в ее агрессивной международной политике", – сказал глава польского правительства.

Моравецкий считает, что важно понимание стран глобального Юга этого поведения кремля.

"Сегодня с премьер-министром (Японии, – ред.) мы также много говорили о том, как показать эту российскую политику мира, глобальному Югу, чтобы там не было поддержки РФ. Наши страны лежат на двух крайних сторонах, границах России, но мы прекрасно понимаем угрозу, которую представляет российский империализм для мира во всем мире и для международного порядка», – подчеркнул Моравецкий.

Премьер-министр Польши поблагодарил японского коллегу за визит в Киев, это "яркое доказательство и символ поддержки амбиций Украины, планов сохранения суверенитета, территориальной целостности, защиты свободы и демократии".

Также Моравецкий подчеркнул, что в настоящее время рождается новый геополитический порядок и "страны, думающие о мире, стабильности и свободе, должны очень тесно сотрудничать, равно как Польша и Япония".

Премьер-министр Фумио Кишида выразил благодарность и уважение полякам, оказывающим военную и гуманитарную помощь Украине.

"В связи с ростом бремени польского языка из-за длительной агрессии России против Украины, я сообщил премьер-министру, что мы решили по-особому относиться к Польше как к реципиенту официальной помощи на развитие, несмотря на то, что Польша уже развивается экономически и не классифицируется как страна-реципиент. Мы хотели бы постепенно увеличивать количество проектов", – отметил Кишида.

  • 20 марта, в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
  • 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
  • Несмотря на соглашение об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем, Си Цзиньпин решил не увеличивать закупки газа у России.
  • Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем предложенный мирный план президента Украины Владимира Зеленского.
Россия
Польша
Китай
Япония
война с Россией
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