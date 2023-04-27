Об этом пишет Newsmaker .

11 апреля Конституционный суд признал конституционным запрет георгиевской ленты и символов Z и V в случаях, когда их используют для оправдания или прославления военной агрессии или преступлений против человечности. Речан подчеркнул, что, несмотря на это, ношение ленты в стране все еще запрещено.

"Хочу обратить внимание на то, что решение КС абсолютно ничего не меняет по отношению к 9 мая. Поэтому все должны понять, что эти символы запрещены, и за их использование, раздачу, изготовление и выставление будут штрафоваться", - пояснил премьер.

Он также отметил, что полиция готовит до 9 мая инструкции по штрафу за ношение запрещенных символов.

"МВД и полиция сейчас готовит все необходимые правила. Они их опубликуют и скажут точно, как будут документировать и штрафовать тех, кто не соблюдает закон", - сказал Речан.