Премьер Молдовы заявил, что в стране будут штрафовать за ношение георгиевской ленты на 9 мая
Премьер Молдовы Дорин Речан напомнил, что ношение георгиевской ленты в стране запрещено, поэтому за нее будут штрафовать 9 мая
Об этом пишет Newsmaker .
11 апреля Конституционный суд признал конституционным запрет георгиевской ленты и символов Z и V в случаях, когда их используют для оправдания или прославления военной агрессии или преступлений против человечности. Речан подчеркнул, что, несмотря на это, ношение ленты в стране все еще запрещено.
"Хочу обратить внимание на то, что решение КС абсолютно ничего не меняет по отношению к 9 мая. Поэтому все должны понять, что эти символы запрещены, и за их использование, раздачу, изготовление и выставление будут штрафоваться", - пояснил премьер.
Он также отметил, что полиция готовит до 9 мая инструкции по штрафу за ношение запрещенных символов.
"МВД и полиция сейчас готовит все необходимые правила. Они их опубликуют и скажут точно, как будут документировать и штрафовать тех, кто не соблюдает закон", - сказал Речан.
- В среду, 18 апреля, стало известно, что российский дипломат был объявлен персоной нон грата в Молдове.
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