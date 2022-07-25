Премьер Молдовы Гаврилица выразила опасения относительно возможного вторжения РФ

Об этом сообщает Politico.

"Конечно, мы обеспокоены. Это риск, это пока лишь гипотетический сценарий, однако если военные действия переместятся дальше на юго-запад Украины и в сторону Одессы, то, конечно, мы будем очень обеспокоены", — сказала премьер-министр в эфире CNN.

При этом Гаврилица заявила, что ее страна не единственная, имеющая основания для беспокойства из-за полномасштабной войны, начатой Россией в феврале.

"Это очень сложная ситуация не только для Молдовы, но и для любой маленькой страны, любой страны, которая полагается на международный порядок, основанный на правилах. Если страна может начать войну за аннексию, игнорируя международное право, то в этом смысле никто не застрахован, и я думаю, что многие страны обеспокоены", - сказала она.

Отмечается, что война нанесла значительный ущерб экономике Молдовы. По словам Гаврилицы, Молдова является наиболее пострадавшей страной после Украины от этой войны.

"Мы уже увидели очень высокую инфляцию. В июне она составила 32%", – сказала она.

Однако Гаврилица отметила, что молдавский народ благородно пережил кризис, и, несмотря на затруднительное положение, все равно принял большое количество украинских беженцев.

"Мы видели, например, в опросах, что даже по приезде очень большого количества беженцев, 85% молдаван заявляют, что готовы принять еще больше. При этом 50% из них готовы принимать украинцев на любых условиях и на любой срок". Мудрость моего народа не может не радовать", - сказала она.

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