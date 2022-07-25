Премьер Молдовы Гаврилица выразила опасения относительно возможного вторжения РФ
Премьер-министр Молдовы заявила в интервью, что страна опасается российского вторжения после того, как РФ начала полномасштабную войну в соседней Украине
Об этом сообщает Politico.
"Конечно, мы обеспокоены. Это риск, это пока лишь гипотетический сценарий, однако если военные действия переместятся дальше на юго-запад Украины и в сторону Одессы, то, конечно, мы будем очень обеспокоены", — сказала премьер-министр в эфире CNN.
При этом Гаврилица заявила, что ее страна не единственная, имеющая основания для беспокойства из-за полномасштабной войны, начатой Россией в феврале.
"Это очень сложная ситуация не только для Молдовы, но и для любой маленькой страны, любой страны, которая полагается на международный порядок, основанный на правилах. Если страна может начать войну за аннексию, игнорируя международное право, то в этом смысле никто не застрахован, и я думаю, что многие страны обеспокоены", - сказала она.
Отмечается, что война нанесла значительный ущерб экономике Молдовы. По словам Гаврилицы, Молдова является наиболее пострадавшей страной после Украины от этой войны.
"Мы уже увидели очень высокую инфляцию. В июне она составила 32%", – сказала она.
Однако Гаврилица отметила, что молдавский народ благородно пережил кризис, и, несмотря на затруднительное положение, все равно принял большое количество украинских беженцев.
"Мы видели, например, в опросах, что даже по приезде очень большого количества беженцев, 85% молдаван заявляют, что готовы принять еще больше. При этом 50% из них готовы принимать украинцев на любых условиях и на любой срок". Мудрость моего народа не может не радовать", - сказала она.
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