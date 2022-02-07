Премьер-министры Канады и Норвегии обсудили наращивание войск на границе Украины и способы сдерживания России
Премьер-министры Канады и Норвегии Джастин Трюдо и Йонас Шторе обсудили увеличение военного присутствия РФ у украинской границы
Об этом сообщили в Офисе премьер-министра Канады, передает Укринформ.
"Премьер-министры поделились своими беспокойствами по поводу российских агрессивных и дестабилизационных действий в и вокруг Украины, а также отметили необходимость для России конструктивно приобщиться к дипломатии", - говорится в заявлении.
В офисе Джастина Трюдо добавили, что он выразил решительную поддержку Украине в ее противостоянии агрессии со стороны РФ.
"Подтверждая непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, премьер-министр Джастин Трюдо отметил силу альянса НАТО и его единство, а также обратил внимание на важность дальнейшей координации и диалога между союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.
Кроме того, премьер министры Канады и Норвегии "отметили право каждого государства самостоятельно выбирать свою структуру безопасности".
- Напомним, ранее Канада отправила в Украину самолет с военной помощью и инструкторами.
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