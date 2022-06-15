Премьер-министры Черногории и Албании посетили Ирпень и Бородянку
Дритан Абазович и Эди Рама посетили города Ирпень и Бородянку во время рабочего визита в Украину
Об этом сообщает премьер-министр Черногории в Фейсбуке.
В частности, черногорский премьер сообщил, что Черногория и дальше будет помогать Украине во время войны и гуманитарной катастрофы.
Вместе с главой албанского правительства они отметили, что увидели в Бородянке «ад войны» и выразили соболезнования Украине.
- 1 июня заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил , что Киев планирует к середине осени восстановить дома, поврежденные в результате обстрелов. По его словам, количество поврежденных зданий в Киеве достигает 390 объектов, из них большая часть – это жилые дома.
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