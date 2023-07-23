Премьер-министру Израиля во время операции установили кардиостимулятор

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Канцелярия премьер-министра отмечает, что в субботу вечером Нетаньяху перенес операцию в медицинском центре Шеба в Тель-Хашомере, чтобы получить кардиостимулятор.

"Я чувствую себя отлично, но я слушаю своих врачей. Врачи сказали, что меня выпишут из больницы завтра до обеда, и я смогу прибыть в Кнессет для голосования", - сказал сам Нетаньяху в видео, опубликованном в социальных сетях перед операцией.

Медики из медицинского центра Шеба заявили в воскресенье утром, что операция прошла успешно, премьер-министр чувствует себя хорошо.

Издание добавляет, что на время пребывания главы правительства на больничном его обязанности исполняет министр юстиции Яров Левин. Отмечается, что еженедельное заседание правительства, обычно проходящее в воскресенье, было перенесено на другой день через операцию.