Премьер-министру Израиля во время операции установили кардиостимулятор
В субботу, 22 июля, в Израиле состоялась операция на сердце премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху. Он успешно перенес установку кардиостимулятора
Об этом сообщает издание Jerusalem Post.
Канцелярия премьер-министра отмечает, что в субботу вечером Нетаньяху перенес операцию в медицинском центре Шеба в Тель-Хашомере, чтобы получить кардиостимулятор.
"Я чувствую себя отлично, но я слушаю своих врачей. Врачи сказали, что меня выпишут из больницы завтра до обеда, и я смогу прибыть в Кнессет для голосования", - сказал сам Нетаньяху в видео, опубликованном в социальных сетях перед операцией.
Медики из медицинского центра Шеба заявили в воскресенье утром, что операция прошла успешно, премьер-министр чувствует себя хорошо.
Издание добавляет, что на время пребывания главы правительства на больничном его обязанности исполняет министр юстиции Яров Левин. Отмечается, что еженедельное заседание правительства, обычно проходящее в воскресенье, было перенесено на другой день через операцию.
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