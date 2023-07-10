Об этом информирует Kyodo News .

"Это будет первая встреча двух лидеров с тех пор, как президент Зеленский неожиданно появился на саммите Большой семерки в Хиросиме в мае. В июне Кишида провел телефонный разговор с Зеленским", - говорится в заявлении.

Ожидается, что в ходе переговоров с Зеленским Кишида выразит готовность усилить поддержку Украины по восстановлению ее экономики и инфраструктуры.

Япония договорилась о создании системы связи с Украиной, которая поможет поддержать усилия нашей страны в восстановлении пострадавших в результате войны России территорий.

Сообщается, что Япония планирует передать Киеву советы и знания по восстановлению разрушенных регионов, используя опыт, полученный во время сильного землетрясения 2011 года и последующего цунами, что опустошило северо-восточную часть.