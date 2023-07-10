Премьер-министр Японии Кишида планирует встретиться с Зеленским во время саммита НАТО
Премьер-министр Японии Фумио Кишида договорился о встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, в среду
Об этом информирует Kyodo News .
"Это будет первая встреча двух лидеров с тех пор, как президент Зеленский неожиданно появился на саммите Большой семерки в Хиросиме в мае. В июне Кишида провел телефонный разговор с Зеленским", - говорится в заявлении.
Ожидается, что в ходе переговоров с Зеленским Кишида выразит готовность усилить поддержку Украины по восстановлению ее экономики и инфраструктуры.
Япония договорилась о создании системы связи с Украиной, которая поможет поддержать усилия нашей страны в восстановлении пострадавших в результате войны России территорий.
Сообщается, что Япония планирует передать Киеву советы и знания по восстановлению разрушенных регионов, используя опыт, полученный во время сильного землетрясения 2011 года и последующего цунами, что опустошило северо-восточную часть.
- 1 июля программа развития ООН (ПРООН) передала для нужд Херсонской области 430 генераторов, закупленных на средства правительства Японии.
- Также 10 июля метеорологическое агентство Японии объявило самый высокий уровень тревоги из-за мощных ливней в юго-западных регионах страны. Из-за оползней и наводнений в префектуре Фукуока погибла женщина.
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