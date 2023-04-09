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Премьер-министр Великобритании Сунак встретится с президентом США Байденом в Северной Ирландии

9 апреля, 2023 воскресенье
08:58
Мир

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом США Джо Байденом в Северной Ирландии на следующей неделе, когда он прибудет туда для участия в мероприятиях по случаю 25-й годовщины подписания мирного Соглашения Страстной пятницы

Об этом сообщает Reuters .

Как отмечается, поспособствовав заключению соглашения 1998 года, Соединенные Штаты остаются влиятельным голосом в политике Северной Ирландии и пытаются оградить ситуацию в регионе от роста напряжения, вызванного выходом Британии из ЕС.

Издание сообщает, что Сунак встретит Байдена во вторник, 11 апреля, вечером, когда приземлится его самолет Air Force One, за которым будут внимательно следить с обеих сторон ирландской границы во время повышенной политической неопределенности в Северной Ирландии.

В среду, 12 апреля, премьер Британии устраивает торжественный ужин в честь годовщины.

Добавляется, что Байден, часто с гордостью говорящий о своих ирландских корнях, также проведет время в Ирландской Республике, где посетит Дублин.

Издание напоминает, что соглашение Страстной пятницы, подписанное 10 апреля 1998 года, в значительной степени помогло остановить три десятилетия кровопролития, сотрясавшего регион с конца 1960-х годов.

Однако годовщина была омрачена годовым бойкотом крупнейшей пробританской юнионистской партией Северной Ирландии децентрализованного правительства с распределением полномочий, что есть центральным элементом мирного соглашения. Демократическая юнионистская партия разгневана правилами торговли после Brexit, которые ставят Северную Ирландию в другое положение, чем остальная Великобритания.

В марте британская разведывательная служба MI5 заявила о повышении уровня угрозы в Северной Ирландии внутреннего терроризма до "серьезного", что означает высокую вероятность атак, хотя этот шаг не был связан с годовщиной.

Во время переговоров о Brexit Байден иногда не соглашался с британским правительством, но выступал в поддержку недавно согласованного соглашения между Великобританией и ЕС, направленного на решение некоторых проблем, вызванных первоначальным соглашением о выходе из ЕС.

Хотя это соглашение пока не смогло восстановить автономное правительство в Северной Ирландии, Сунак будет пытаться усилить свою поддержку Белфаста, объявив о проведении саммита позже в этом году для стимулирования международных инвестиций.

  • Напомним: 24 января 2020 года в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
  • 24 декабря 2020 года, в канун Рождества Великобритания и Европейский Союз согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit.
  • 1 января 2021 г. Великобритания вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом Европейского Союза.
  • Великобритания и ЕС в понедельник, 27 февраля, заключили соглашение о прекращении длительного спора о правилах торговли с Северной Ирландией после Брекзита.
Джо Байден
США
Великобритания
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