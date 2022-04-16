Премьер-министр Украины, министр финансов и глава НБУ поедут в Вашингтон, - Reuters
На следующей неделе премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко посетят Вашингтон
Об этом сообщает Reuters.
Визит состоится в ходе весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Reuters отмечает, что эта мера станет первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться со многими финансовыми чиновниками из стран с развитой экономикой после нападения России 24 февраля.
Украинские чиновники проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из стран Большой семерки и других стран, а также примут участие в круглом столе по Украине, организованном Всемирным банком в четверг.
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