Премьер-министр Словакии подарил Орбану шарф с актуальными границами
Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер подарил венгерскому премьеру Виктору Орбану новый шарф с символикой Словакии вместо старого с картой "Великой Венгрии"
Об этом он пишет в facebook.
Гегер отметил, что шарф Орбана с картой "Великой Венгрии" устарел и подарил новый, с символикой современной Словакии.
"Заметил, что у Виктора Орбана старый шарф подарил ему новый", - говорится в сообщении.
- 22 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан появился на фанвстрече с футболистом Балажем Джуджаком в шарфе с картой Венгрии, на которой части нескольких государств ЕС, Украины и Сербии входят в состав "Великой Венгрии".
- Поэтому министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии.
- Виктор Орбан прокомментировал скандальный шарф с "Великой Венгрией" и заявил, что "футбол - вне политики".
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