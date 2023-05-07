Премьер-министр Словакии объявил об отставке
Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил о намерении попросить президента страны Зузану Чапутову уволить его с должности
Об этом сообщает Reuters .
"Я решил попросить президента лишить меня полномочий и оставить ей простор, чтобы попытаться вместе с технократическим правительством стабильно и мирно привести Словакию к демократическим парламентским выборам", - сказал Хегер.
Он добавил, что позже сегодня, 7 мая, встретится с Чапутовой, чтобы официально подать в отставку. Затем она сможет назначить временного исполняющего обязанности премьера, который будет работать до проведения досрочных выборов.
Эдуард Хегер подал в отставку, после того, как ряд министров, в том числе глава МИД, ушли в отставку.
В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству Хегера. Досрочные выборы были назначены на 30 сентября 2023 года. Зузана Чапутова попросила Хегера остаться в должности с ограниченными полномочиями до проведения выборов.
- 31 марта премьеры Словакии, Словении и Хорватии посетили Украину на годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов.
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