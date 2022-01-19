Премьер-министр Швеции обсудила с Зеленским ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и призвала Россию к деэскалации
В среду, 19 января, премьер-министр Королевства Швеция Магдалена Андерссон провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом Андерссон написала в Twitter.
"Подтвердила полную поддержку суверенитета, территориальной целостности и повестки дня реформ Украины. Россия должна снизить напряжение на границе Украины", - написала Андерссон.
Премьер-министр добавила, что ждет президента Зеленского в Швеции как можно скорее.
В то же время в пресс-службе Офиса президента сообщают, что Зеленский проинформировал Андерссон о ситуации с безопасностью в Украине и шагах, предпринятых для восстановления мира. Президент подчеркнул, что следует разблокировать мирный процесс и восстановить стабильность.
Зеленский также назвал Швецию важным партнером безопасности и напомнил о недавнем заключении межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.
Андерссон подтвердила поддержку Швецией Украины и ее евроинтеграционного курса. По ее словам, Швеция готова углублять сотрудничество со странами Восточной Европы.
Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в торговой, инвестиционной, энергетической и экологической сферах.
"Швеция - крупнейший торговый и инвестиционный партнер Украины в регионе. Даже в условиях пандемии имеем рост двусторонней торговли более чем на 50%. По результатам года ожидаем выйти на показатели товарооборота в $800-900 млн. Будем работать над сохранением этих положительных тенденций. Будем приветствовать также привлечение Швеции к поддержке национальной финансовой системы", - сказал Зеленский.
- Напомним, в среду, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, где обсудили российскую угрозу, а также саммит Альянса в июне и возможное участие Украины в нем.
- Владимир Зеленский поблагодарил США за "действенную политическую и безопасность" после переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном в Киеве.
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