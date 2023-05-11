Премьер-министр Швеции лично провел испытание БМП CV90, которая отправится в Украину
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон лично провел испытание боевой машины пехоты CV90, передачу которой Украине одобрило зимой правительство его страны
Об этом он сообщил в Instagram .
"Здесь мы провели тест-драйв боевой машины Hägglund Combat Vehicle 90, которую Швеция также передала Украине", – написал премьер.
CV90 – семейство шведских боевых гусеничных бронированных машин 15 различных вариаций. Экипаж машины состоит из трех человек и еще 7-8 солдат. CV90 оснащен универсальным танковым и зенитным прицелом (UTAAS) от SAAB. Он также имеет тепловизор, позволяющий вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии до двух километров и по наземным целям на расстоянии до пяти километров.
- В январе правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты CV90.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное