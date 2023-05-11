Об этом он сообщил в Instagram .

"Здесь мы провели тест-драйв боевой машины Hägglund Combat Vehicle 90, которую Швеция также передала Украине", – написал премьер.

CV90 – семейство шведских боевых гусеничных бронированных машин 15 различных вариаций. Экипаж машины состоит из трех человек и еще 7-8 солдат. CV90 оснащен универсальным танковым и зенитным прицелом (UTAAS) от SAAB. Он также имеет тепловизор, позволяющий вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии до двух километров и по наземным целям на расстоянии до пяти километров.