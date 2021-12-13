Премьер-министр Шмигаль 17 декабря выступит в Совете по социально-экономической ситуации в стране
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль выступит на часе вопросов к правительству в пятницу, 17 декабря, относительно социально-экономической ситуации в стране
Соответствующее решение нардепы приняли на заседании согласительного совета в понедельник, 29 ноября.
"В пятницу, 17 декабря, во время "Часа вопросов к Правительству" Верховная Рада заслушает Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о социально-экономической ситуации в стране и мерах Правительства по решению проблемных вопросов", - сообщает в Telegram пресс-служба Верховной Рады.
- Напомним, 12 декабря Шмигаль объяснил , как и когда можно получить "тысячу Зеленского" за вакцинацию.
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