Премьер-министр Шмигаль 17 декабря выступит в Совете по социально-экономической ситуации в стране

Соответствующее решение нардепы приняли на заседании согласительного совета в понедельник, 29 ноября.



"В пятницу, 17 декабря, во время "Часа вопросов к Правительству" Верховная Рада заслушает Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о социально-экономической ситуации в стране и мерах Правительства по решению проблемных вопросов", - сообщает в Telegram пресс-служба Верховной Рады.

Напомним, 12 декабря Шмигаль объяснил , как и когда можно получить "тысячу Зеленского" за вакцинацию.