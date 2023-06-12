Премьер-министр Румынии Николае Чукэ подал в отставку
Премьер-министр Румынии Николае Чукэ в понедельник, 12 июня, объявил, что подал в отставку в рамках договоренности с правящей коалицией о ротации премьеров
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что правящая коалиция, состоящая из трех партий, еще в конце 2021 года договорились о ротации премьер-министров, для обеспечения стабильности в стране.
Издание отмечает, что многие ожидают, что президент Клаус Иоганнис назначит лидера социал-демократической партии Марселя Чолаку следующим премьер-министром. Голосование состоится уже на этой неделе, сейчас партии коалиции все еще ведут переговоры по ключевым должностям в рамках обмена.
"Наша цель состоит в том, чтобы новое правительство приняло присягу до четверга, чтобы мы могли продолжать заниматься приоритетной деятельностью", - сказал Чукэ журналистам.
Reuters отмечает, что новый кабинет министров может столкнуться с проблемами со стороны неудовлетворенного государственного сектора из-за требований повышения зарплаты, а также с давлением из-за необходимости выполнения отложенных экономических реформ, согласованных с Европейской комиссией.
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