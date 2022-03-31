Премьер-министр Польши предостерегает, что Россия попытается захватить треть Украины

Об этом пишет CNN.

"Я вижу перегруппировку, реорганизацию российских войск. Думаю, что украинские силы они попытаются оцепить довольно скоро — в частности на Донбассе. А потом, захватив треть земли в Украине, они захотят вести переговоры с этой… очень сильной позиции", – сказала премьер -министр в эксклюзивном интервью

Моравецкий также сказал, что союзникам Украины необходимо продолжать вводить "сокрушительный напор".

Москва "боится долгосрочных санкций", - сказал он CNN. "Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы перестать покупать российскую нефть и газ".

Несмотря на то, что западные союзники уже ввели жесткие санкции, премьер-министр предупредил, что цена российского рубля остается в основном стабильной и что это доказательство того, что "на данный момент Путин и его люди смогли изменить фискальную политику, монетарную политику , финансовую политику таким образом, чтобы они были в какой-то мере невосприимчивы к санкциям... по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев".

"В течение следующих недель и следующих нескольких месяцев Россия готова к этой войне. Я не уверен, что Запад или Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО так подготовлены. ... Наше общественное мнение устанет от этой войны", – сказал он.

Моравецкий также предупредил, что пока "украинцы воюют с львиными сердцами", Западу необходимо срочно увеличить поставки оружия в страну, обратившись в Соединенные Штаты с прямым призывом "действовать быстро, пожалуйста, действуйте быстро, как они [Украина], борются за наши ценности , наши общечеловеческие ценности".

"Мы должны помочь украинцам как можно быстрее защитить свою страну. Наши дни – это их часы, наши недели – их дни; им нужно оружие здесь и сейчас. … Россия – большая страна, большая страна с большим количеством товаров, сырья, ресурсов… У них большая армия. Поэтому они могут снова и снова перегруппироваться и реорганизовываться", – добавил он.

Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск

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