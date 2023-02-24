Премьер-министр Польши Моравецкий прибыл в Киев

Об этом сообщает TVP.INFO .

Сегодня 24 февраля Моравецкий почтил память павших за Украину у Стены памяти близ Михайловского Златоверхого монастыря.

Премьер-министр Польши встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Сегодня в Киеве – премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Мы вместе посетили украинских воинов, которые проходят лечение после ранений в одном из киевских госпиталей. Спасибо вам за самоотверженную защиту Украины! Выздоравливайте как можно быстрее!" – написал Зеленский.