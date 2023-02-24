Премьер-министр Польши Моравецкий прибыл в Киев
В первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев, где возложил венок к Стене памяти погибших
Об этом сообщает TVP.INFO .
Сегодня 24 февраля Моравецкий почтил память павших за Украину у Стены памяти близ Михайловского Златоверхого монастыря.
Премьер-министр Польши встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
"Сегодня в Киеве – премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Мы вместе посетили украинских воинов, которые проходят лечение после ранений в одном из киевских госпиталей. Спасибо вам за самоотверженную защиту Украины! Выздоравливайте как можно быстрее!" – написал Зеленский.
- 19 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Лукашенко пытается не дать Путину отправить армию Беларуси в Украину, поскольку это будет означать конец режима самопровозглашенного президента.
- Президент Анджей Дуда сказал, что передача любого самолета Украине является "очень сложным решением", поскольку в Польше не хватает истребителей для защиты своего воздушного пространства.
- Во вторник, 21 февраля, президент США Джо Байден во время речи в Польше заявил, что НАТО не перестанет поддерживать Украину, а желание Путина получить новые земли не исполнятся.
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