Премьер-министр Молдовы находится с рабочим визитом в Киеве
Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан находится с рабочим визитом в Киеве. В столице Украины он пробудет с 22 по 24 августа
Об этом сообщает Moldpres со ссылкой на положение , опубликованное в "Официальном вестнике" Молдовы.
Отмечается, что во время визита в Украину Речана сопровождают вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Владимир Боля, а также министр энергетики Виктор Парликов, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину и другие.
В положении прилагается, что программа визита в Украину предусматривает темы, связанные с этими сферами деятельности и сотрудничества.
- Накануне глава Молдовы Мая Санду заявила , что ее страна поддерживает Украину в войне с Россией и готова помочь с транзитом зерна. Она выразила благодарность за мир.
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