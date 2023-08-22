Премьер-министр Молдовы находится с рабочим визитом в Киеве

Об этом сообщает Moldpres со ссылкой на положение , опубликованное в "Официальном вестнике" Молдовы.

Отмечается, что во время визита в Украину Речана сопровождают вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Владимир Боля, а также министр энергетики Виктор Парликов, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину и другие.

В положении прилагается, что программа визита в Украину предусматривает темы, связанные с этими сферами деятельности и сотрудничества.