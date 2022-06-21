Премьер-министр Люксембурга приехал в Киев

Об этом сам политик сообщил в Твиттере, опубликовав фото с вокзала.

"Это – демонстрация солидарности Люксембурга с народом Украины. Потому что пока война с Россией продолжается, Люксембург будет стоять с Украиной", – написал он.

Ксавье Бетель три недели назад выражал возмущение тем, что главу РПЦ Кирилла (Гундяева) исключили из санкционного списка. По состоянию на 8 июня Люксембург заморозил российские активы на 4,2 млрд евро.