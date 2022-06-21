Премьер-министр Люксембурга приехал в Киев
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель 21 июня прибыл в Украину
Об этом сам политик сообщил в Твиттере, опубликовав фото с вокзала."Это – демонстрация солидарности Люксембурга с народом Украины. Потому что пока война с Россией продолжается, Люксембург будет стоять с Украиной", – написал он.
Ксавье Бетель три недели назад выражал возмущение тем, что главу РПЦ Кирилла (Гундяева) исключили из санкционного списка. По состоянию на 8 июня Люксембург заморозил российские активы на 4,2 млрд евро.
- Напомним, 16 июня в Украину приезжали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис.
- 17 июня с визитом в Киев посетил британский премьер Борис Джонсон.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.1
-
EUR
Покупка 35.93Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное