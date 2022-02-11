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Премьер-министр Литвы прибыла в Украину: обсудила со Шмыгалем военную помощь Украине и посетила зону ООС

11 февраля, 2022 пятница
18:46
Общество

В пятницу, 11 февраля, премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните совершила визит в Украину, и вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем посетила КПВВ "Станица Луганская" и КПВВ "Счастье"

Об этом сообщает " Правительственный портал ".

Основной темой в переговорах премьер-министров была военная помощь Литвы в Украине.

"Особенно благодарен за готовность Литвы поставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", портативные тепловизоры и другое оборудование. Такая своевременная и действенная помощь является проявлением настоящей солидарности с нашим государством", - сказал Шмигаль.

Он подчеркнул, что Украина в ответ готова оказать свою помощь, в частности, как это было в прошлом году во время миграционного кризиса на границах ЕС и Беларуси.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина рассчитывает на поддержку в вопросах энергетической безопасности и газопровода "Северный поток-2". Премьер-министр сказал, что этот проект является гибридным оружием против всей Европы.

"Рассчитываю в ближайшее время продолжить наше сотрудничество также в формате Люблинского треугольника", - добавил Шмигаль.

В то же время Шимоните заверила, что Украина может рассчитывать на поддержку Литвы. По ее словам, партнеры и союзники Украины делают все, чтобы содействовать деэскалации вооруженного конфликта.

После разговора главы правительств нанесли визит на пункты пропуска на линии разграничения. Шмигаль сказал, что этот визит означает всестороннюю поддержку Литвы во всех существующих сейчас угрозах.

"При ознакомлении с работой контрольных пунктов руководителей правительств Украины и Литвы проинформировали, что КПВВ "Станица Луганская" на сегодняшний день состоит из режимной и сервисной зоны. Сейчас полностью завершены работы по модернизации режимной зоны. Продолжается модернизация сервисной зоны, где планируется размещение отделения банка, сотрудников пенсионного фонда, органов соцзащиты. Все ремонтные работы планируется завершить в течение ІІ квартала 2022 года", - передает прессслужба.

На КППВ "Счастье" представительницы Литвы рассказали о работе Центра предоставления административных услуг. А также о пунктах бесплатной вакцинации против COVID-19 на обоих пунктах пропуска.


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Станица Луганская
КПВВ
Денис Шмыгаль
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