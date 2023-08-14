Премьер-министр Латвии Кариньш объявил об отставке

Об этом он написал в Twitter.

"Сейчас Партия зеленых Латвии и Национальное объединение "Все для Латвии!" блокируют работу по благосостоянию и экономическому росту страны. Сегодня я сообщил фракцию и правление, что я подам заявление об отставке президенту в четверг", - написал премьер.

Он также призвал свою партию выдвинуть нового кандидата на должность премьер-министра.

Издание Delfi также сообщает , что о своей отставке Кариньш объявил на пресс-конференции. Там он отметил, что "для развития государству нужно сильное и динамичное правительство, которое может принимать сложные решения".

Кроме того, премьер заявил, что после длительных переговоров стало ясно, что "Объединенный список" и Национальное объединение делают все, чтобы тормозить любые попытки сделать правительство более динамичной.

"Если нельзя найти динамику в этом правительстве, необходимо сформировать новое правительство", - подчеркнул политик.

По неофициальным данным, следующим премьер-министром может стать нынешняя министр благополучия Эвика Силиня из партии "Новое Единство". Однако на пресс-конференции она никак не прокомментировала эту информацию.