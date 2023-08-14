Премьер-министр Латвии Кариньш объявил об отставке
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в понедельник, 14 августа, заявил, что уйдет в отставку - официальное заявление президенту он подаст в четверг
Об этом он написал в Twitter.
"Сейчас Партия зеленых Латвии и Национальное объединение "Все для Латвии!" блокируют работу по благосостоянию и экономическому росту страны. Сегодня я сообщил фракцию и правление, что я подам заявление об отставке президенту в четверг", - написал премьер.
Он также призвал свою партию выдвинуть нового кандидата на должность премьер-министра.
Издание Delfi также сообщает , что о своей отставке Кариньш объявил на пресс-конференции. Там он отметил, что "для развития государству нужно сильное и динамичное правительство, которое может принимать сложные решения".
Кроме того, премьер заявил, что после длительных переговоров стало ясно, что "Объединенный список" и Национальное объединение делают все, чтобы тормозить любые попытки сделать правительство более динамичной.
"Если нельзя найти динамику в этом правительстве, необходимо сформировать новое правительство", - подчеркнул политик.
По неофициальным данным, следующим премьер-министром может стать нынешняя министр благополучия Эвика Силиня из партии "Новое Единство". Однако на пресс-конференции она никак не прокомментировала эту информацию.
- В июле 2022 года премьер-министр Кришьянис Кариньш заявлял , что мир ценой Украины – не нужен, а политики США и Европы не могут себе позволить "устать от войны", хотя вооруженное противостояние России с Украиной затягивается.
- 21 июня 2023 года премьер Латвии отмечал , что Латвия передаст Украине весь свой флот вертолетов. Он добавил, что страна уже передала все свои ЗРК "Стингер".
- Недавно Кариньш сообщил , что Латвия присоединилась к другим странам, которые подписали декларацию G7 в защиту Украины, в частности, к обязательствам по безопасности, озвученным на саммите Североатлантического альянса.
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