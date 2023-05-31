Об этом сообщает The Guardian.

Курти сказал, что может рассмотреть возможность досрочных выборов в северном Косово, где большинство сербов. Однако при условии, что насилие прекратится.

Сообщается, что некоторые британские источники выразили обеспокоенность тем, что США и Евросоюз совершают ошибку, угрожая своему союзнику наказанием за недавние ожесточенные столкновения в регионе.

Экс-посол Великобритании заявил, что посол ЕС в Косово должен остаться в стороне, в то время как глава комитета иностранных дел Алисия Кернс предостерегла США от непропорционального наказания премьер-министра Косово.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Курти допустил ошибки, и встретится с ним совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Развитие событий в Косово

Очередное обострение началось в мае, когда косовские сербы бойкотировали местные выборы, что позволило этническим албанцам получить контроль над местными органами власти при явке менее 4%. Беспорядки начались, когда избранные албанцы пытались занять свои рабочие места в муниципалитете Звечан.

Тогда президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии "драматической" и обвинил Приштину в эскалации и "совершении террора" против сербской общины.

НАТО призвало власти Косово к деэскалации после беспорядков на севере страны и заявило о готовности обеспечить порядок, учитывая, что миротворческую миссию возглавляет Альянс.

Впоследствии ЕС и США возложили вину за новую эскалацию в Косово на Приштину.

Вечером 29 мая президент Сербии Александр Вучич в экстренном обращении к гражданам заявил, что власти Косово хотят поссорить Сербию и НАТО. В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила нападение на миротворцев. По предварительным данным, среди пострадавших служащих в миссии НАТО 11 итальянцев, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Уже 30 мая сообщалось, что в Звечане начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Пострадали не менее 25 миротворцев и около 50 протестующих.

После этого Европейский Союз решительно осудил насилие на севере Косово и призвал стороны к деэскалации ситуации и ответственному поведению.

31 мая стало известно, что еще 700 военнослужащих НАТО прибудут в Косово. Они пополнят ряды международных сил под руководством НАТО (KFOR).