Премьер-министр Хорватии выступил на украинском языке на саммите "Крымской платформы"

Об этом он сказал на учредительном саммите "Крымской платформы", передает Еспресо.Tv.

"Прошло уже более 7 лет с момента незаконной аннексии Автономной Республики Крым", - сказал дипломат на украинском языке.

Он уточнил, что приехал в Украину, чтобы засвидетельствовать от Хорватии неизменную поддержку независимости Украины.

"Я приехал сегодня в Киев для того, чтобы с нашими украинскими друзьями и европейскими коллегами засвидетельствовать от Хорватии неизменную поддержку независимости суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Пленкович.

"Крым - это Украина!", - подытожил он.



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