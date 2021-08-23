Премьер-министр Хорватии выступил на украинском языке на саммите "Крымской платформы"
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович поздравил Украину с началом важной инициативы
Об этом он сказал на учредительном саммите "Крымской платформы", передает Еспресо.Tv.
"Прошло уже более 7 лет с момента незаконной аннексии Автономной Республики Крым", - сказал дипломат на украинском языке.
Он уточнил, что приехал в Украину, чтобы засвидетельствовать от Хорватии неизменную поддержку независимости Украины.
"Я приехал сегодня в Киев для того, чтобы с нашими украинскими друзьями и европейскими коллегами засвидетельствовать от Хорватии неизменную поддержку независимости суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Пленкович.
"Крым - это Украина!", - подытожил он.
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