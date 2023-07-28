Премьер-министр Катара прибыл в Украину
В пятницу, 28 июля, премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, также занимающий должность министра иностранных дел, приехал в Украину
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Визит входит в рамки усилий Катара, направленных на ликвидацию гуманитарных последствий полномасштабной войны России против Украины.
Во время совместного брифинга со Шмигалем Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани заявил, что Катар выделит 100 миллионов долларов в противодействие гуманитарному кризису в Украине. Эти средства будут использованы для восстановления в сфере медицинского обслуживания, образования, разминирования и других важных социальных проектов. Также Катар выделяет 50 стипендий для обучения украинцев в университетах страны.
Особое внимание на встрече было уделено Черноморской зерновой инициативе.
"Выйдя из Черноморской зерновой инициативы, Россия поставила под угрозу жизнь миллионов людей во всем мире, прежде всего в странах Африки и Азии. Выход из зернового соглашения, военные преступления и преступления против человечности, геноцид со стороны России требуют немедленного и решительного ответа международного сообщества", - подчеркивает украинский премьер.
Фото: ТГ - Денис Шмыгаль
Украина и Катар договорились сотрудничать через Совместную межправительственную комиссию и другие рабочие группы и комиссии в разных областях: от высоких технологий до поставки питьевой воды. А также подробно обсудили Формулу мира.
"Благодарю Катару за готовность приложить посреднические усилия с целью возвращения украинских детей, которых Россия незаконно вывезла и продолжает удерживать на своей территории", - добавил Шмыгаль.
Сообщается, что шейх Мохаммед планирует пообщаться с главой МИД Дмитрием Кулебой. Катарский министр обсудит возможности сотрудничества в разных отраслях и углубление зернового соглашения.
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