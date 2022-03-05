Премьер-министр Канады собрался в турне по Европе. Будет говорить об Украине
Джастин Трюдо на следующей неделе пройдет большой тур по европейским странам, который продлится с 6 по 11 марта
Информация об этом размещена на правительственном сайте Канады, передает Еспресо.TV.
Как отмечается, главная цель визитов – "укрепление солидарности Канады с европейскими партнерами и союзниками перед лицом необоснованного вторжения России в Украину".
"Канада вместе с нашими партнерами и союзниками поддерживает Украину. Во время визита премьер-министр будет сотрудничать с близкими союзниками, чтобы развивать наш скоординированный ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины. Он также выразит поддержку Канады в решении значительных гуманитарных проблем, возникающие в Украине, а также в связи с бегством беженцев из Украины", - говорится в сообщении.
6 марта в Лондоне Трюдо встретится с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте они скоординируют дополнительные меры против РФ.
8 марта канадский премьер поедет в Ригу, где встретится с главами правительств Латвии, Литвы и Эстонии. Они вместе планируют "вместе работать над дополнительной поддержкой Украины и другими общими приоритетами".
Также в Латвии Трюдо встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить ответ Альянса на продолжающиеся нападения России на Украину.
В программу Трюдо также входит поездка в Берлин и встреча с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также переговоры с польским президентом Анджеем Дудой 10 марта в Варшаве.
- Напомним, Канада активно присоединяется к санкциям против России и поддержке Украины и недавно решила выделить нашему государству средства для слежки за российскими войсками со спутников.
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